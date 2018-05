Vorteilsclub-Mitglieder erhalten mit Gutschein zwei Tickets zum Preis von einem für "Wake the Lake" von 22. bis 24. Juni 2018 in Krumpendorf am Wörthersee!

Nimm teil an "Wake the Lake"!

Sommerbeginn am Wörthersee

Sommer, Strand und jede Menge Action bringt auch dieses Jahr das „Wake the Lake“-Seefestival in Krumpendorf. Im Rahmen des fünfjährigen Jubiläums eröffnet das Fest mit seinem erweitertem Programm vom 22. bis 24. Juni den Sommer am Wörthersee! Alle Gäste können (Wasser)-Sportarten testen, an Freestyle- und Fitnessworkshops teilnehmen und den Profis bei spektakulären Shows zuschauen. Zusätzlich zum Sportprogramm werden heuer erstmals ausgelassene Partys das Abendprogramm brunden und der Krumpendorfer Bio-Wochenmarkt wird ganz im Zeichen eines „Surfers-Trade Village“ stehen – Street Food, kühle Drinks und jede Menge junge Aussteller und Start-Ups inklusive!

Die Tickets sind dieses Mal für 2,5 Tage gültig und der Badeeintritt ins Parkbad Krumpendorf ist für das ganze Wochenende inkludiert. Erstmals ist auch der Eintritt in die Partylocations im Ticketpreis enthalten.

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten mit dem Gutschein (zum Ausschneiden am 24. Mai in Ihrer Kleinen Zeitung) zwei Tickets zum Preis von einem!