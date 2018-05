Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wie würden Sie entscheiden? ©

Wie würden Sie entscheiden?

Eine Passagiermaschine befindet sich in der Gewalt von Terroristen und steuert ein vollbesetztes Sportstadion an. Ein Pilot entschließt sich, das Flugzeug abzuschießen und wägt damit das Leben der Passagiere gegen das zehntausender Menschen ab.

War die Entscheidung richtig? Hätte der Staat das Recht, Menschenleben gegeneinander abzuwägen. Diese und mehr Fragen stellen sich in einem Gerichtssetting, in dem am Ende das Publikum über Schuld oder Unschuld des Piloten entscheiden soll. Es sind Fragen moralischer und ethischer Natur, die anhand dieses hypothetischen, thematisch aber zeitaktuellen Falls gestellt werden.

MEIN V%RTEIL: Gewinnen Sie zwei von 80 Karten für "Terror"!

Wann: 18. September 2018

Wo: neuenbühnevillach Teilnahmeschluss: 5. September 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.