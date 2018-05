2für1-Ermäßigung für das Sommerprogramm "Zirkus Bindabei" von 9. bis 20. Juli in Velden am Wörthersee. Für Kinder von 5 bis 15 Jahren.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Viel Spaß und Action wartet im "Zirkus Bindabei" auf Kinder von 5 bis 15 Jahren © KK

Das Kinder- und Jugendprojekt „Zirkus Bindabei“ schlägt seine Zelte in diesem Sommer wieder in Velden auf und sorgt für Spaß und Unterhaltung. Dabei können Kids unter professioneller Anleitung in die Welt des Zirkus eintauchen und eine einzigartige Erfahrung machen – einen eigenen Auftritt im Zirkuszelt, bei dem sie ihr Erlerntes vor Eltern und Verwandten zeigen. Im „Zirkus Bindabei“ werden die kleine Artisten in verschiedenen Disziplinen eingeschult: Luftakrobatik, Akrobatik, Seiltanz, auf Bällen balancieren, Seilspringen oder Jonglieren. Die Nachmittage sind gefüllt mit Tanz, Stelzengehen, Bühnenbilderzeichnen oder Baden im Wörthersee. Vorteilsclub-Mitgliedern winkt doppelter Zirkus-Spaß: Wie zwei Kinder zum Preis von einem teilnehmen können, erfahren Sie in der Infobox.

Weitere Informationen unter www.zirkusaktivitaeten.at

MEIN V%RTEIL: 2für1-Ermäßigung für den "Zirkus Bindabei" Zwei Kinder können zum Preis von einem beim zweiwöchigen Sommerprogramm "Zirkus Bindabei" teilnehmen. Das zweite Kind kann Bruder/Schwester, Freund oder einfach ein Familienmitglied sein. Für Kinder im Alter von 5 bis 15 Jahren. Wann: 9. bis 20. Juli 2018, immer Mo-Fr von 9 bis 16.15 Uhr (Betreuung ab 8 Uhr möglich)

Wo: Jugend- und Familiengästehaus Cap Wörth in Velden am Wörthersee

Preis: ab 299 Euro für zwei Wochen und zwei Kinder (ohne Übernachtung) Schnell zugreifen, die Ermäßigung ist auf sieben 2für1-Plätze begrenzt. Anmeldung, genauere Preise und weitere Infos unter www.zirkusaktivitaeten.at oder per Mail an info@zirkusaktivitaeten.at Bitte geben Sie bei der Anmeldung Ihre Vorteilsclub-Nummer bekannt.