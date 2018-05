Facebook

Mrs. Campbell in Bedrängnis... ©

Mamma Mia! Misera!

Mrs. Campbell ist Kriegswitwe und lebt in einer italienischen Kleinstadt. Sie hat eine entzückende zwanzigjährige Tochter, Gia, einen jungen Liebhaber und ihre treue Rosa! Tutto in ordine - bis zu dem Tag, an dem das Veteranentreffen stattfindet, bei dem alle amerikanischen Soldaten aus Kriegszeiten gefeiert werden. Die Herren kommen auch alle - mit ihren ehrenwerten Frauen! Nur: Ist einer davon vielleicht Gias Vater? Misterioso!

MEIN V%RTEIL: 145x2 Karten für "Buona Sera, Mrs. Campbell" gewinnen! Wann: 18. Juli 2018

Wo: Schloss Porcia, Spittal an der Drau Teilnahmeschluss: 8. Juli 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.