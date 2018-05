Facebook

Das Leben der einfachen Menschen begeistert den Cavaliere. ©

Ein Platz der Liebe, Feiern und Eifersucht

In das Venedig des 18. Jahrhunderts werden die Friesacher Burghofspiele für das Stück „Campiello – Platzgeschichten und Heiratssachen“ vom 27. Juni bis 18. August verwandelt. Auf der Burghofbühne am Petersberg in Friesach bringt ein Cavaliere aus Neapel das gesellschaftliche Gefüge ordentlich durcheinander.

Im bunten Treiben des Karnevals möchte er sich amüsieren – entdeckt er das Leben der einfachen Menschen, von denen er gleich begeistert ist. Doch plötzlich dreht sich alles nur noch um das eine Thema: die Liebe.

MEIN V%RTEIL: 300x2 Karten für "Campiello" bei den Friesacher Burghofspielen gewinnen! Wann: 29. Juni 2018

Wo: Burghofbühne Friesach Teilnahmeschluss: 19. Juni 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.