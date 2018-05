Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitspielen und gewinnen! © Exhibition4you

„Der andere Blick“ – Michelangelos Fresken der Sixtinischen Kapelle in Graz

Die berühmten Michelangelo-Fresken der Sixtinischen Kapelle können in einer Reproduktion und nahezu in originalgetreuer Größe erstmals unter der Lizenz des Vatikans in Österreich erlebt werden.

Die Ausstellung „Der andere Blick“ ermöglicht eine bislang ungekannte Nähe zu den großartigen Werken Michelangelos, die sich im Original in 22 Meter Höhe unter der Decke der Sixtinischen Kapelle befinden. Abseits der gewaltigen Besucherströme in der Sixtina haben die Besucher hier Gelegenheit, die imposanten Gemälde in aller Ruhe frontal oder am Boden liegend zu betrachten und auf sich wirken zu lassen.

Unter Lizenz der Vatikanischen Museen wurden die Bilder aufwändig reproduziert und auf spezielle Stoffbahnen übertragen. Diese Technik ermöglicht eine realitätsgetreue Wiedergabe und schafft einen Blick auf die Werke, wie er außer Michelangelo selbst bisher nur wenigen Menschen zuteilwurde.

Außerdem gibt es 30% Ermäßigung auf Karten. Ermäßigte Karten sind ausschließlich unter der Kleinen Zeitung Tickethotline 0316/871 871 11 und in den Kleine Zeitung Regionalbüros erhältlich (Preis zzgl. Gebühren).

Weitere Informationen unter: www.derandereblick.com

MEIN V%RTEIL: Zu gewinnen gibt es jeweils 10x2 Plätze für zwei exklusive Führungen durch die Michelangelo Ausstellung „Der andere Blick“! Wann: 2. oder 21. September 2018 Wo: Großer Minoritensaal Graz Beginn: 17:00 Uhr, Dauer: 1 Stunde Teilnahmeschluss: 24. August 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.