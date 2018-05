Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitspielen und Karten gewinnen! © Sebastian Patter

Am 30. Juni 2018 ab 16.30 Uhr wird der Grazer Schlossberg erstmalig zum Schauplatz des neuen Sommerball-Highlights. Die wunderbare Schlossbergbühne Kasematten verwandelt sich in einen zauberhaften Ballsaal und wird dabei von luftig leichten Welten umrahmt, die an diesem Abend für die 2.000 Besucherinnen und Besucher in ein völlig neues, fantastisches Licht gerückt werden.

Dieser Sommernachtstraum lockert das sonst so eng geschnürte Ballkorsett und entführt auf diese Weise zahlreiche Ballbegeisterte, Spitzenvertreter aus Wirtschaft und Politik, Kultur und Wissenschaft, Sport, Medien und Gesellschaft in eine sommerliche und idyllische Ballnacht.

Der letzte Samstag im Juni steht ab sofort für sommerliches Ballvergnügen, kulinarische Höhepunkte und beschwingte Geselligkeit mit einem einzigartigen Blick auf die Genusshauptstadt Graz, kurz: für das neue Sommerball-Highlight am Grazer Schlossberg.

MEIN V%RTEIL: Verlost werden 5x2 Karten für den erste Grazer Schlossbergball! Wann: Samstag, 30.06.2018 Beginn: 16:30 Uhr Teilnahmeschluss: 20. Juni 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.