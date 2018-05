Facebook

Mitspielen und gewinnen! © Matthias Heschl Red Bull Content Pool

Das „Motorsport-Festival zum Anfassen“ macht seinem Namen in diesem Jahr mit Legends Parade, Ö3 Konzerten, Public Pit Lane Walk, „Styrian Green Carpet“, Autogramm-Sessions und Fan-Aktionen wie dem Porsche Race Taxi alle Ehre. Wochenendticket-Besitzer sichern sich mit dem „Public Pit Lane Walk“ am Donnerstag seltene Einblicke in die Boxengasse – in das Herz der Formel 1. Sie können die Arbeit der Teams aus nächster Nähe verfolgen und Erinnerungsfotos von den aktuellen Boliden der Königsklasse schießen.

Formel 1 hautnah auf dem „Styrian Green Carpet“. Kaum eine Rennstrecke bietet Besuchern so viele Gelegenheiten, Formel-1-Stars hautnah zu erleben, wie der Red Bull Ring. Autogramme und Erinnerungsfotos stehen während des gesamten Rennwochenendes in der F1 FanZone am Programm. Vor dem Welcome Center des voestalpine wing ist für die Piloten und Teamchefs der „Styrian Green Carpet“ ausgerollt, wo sie von den Fans empfangen werden. Einzigartig für den Spielberg ist, dass sich hier fast alle Formel-1-Stars Zeit für die Besucher nehmen und für Autogramme zur Verfügung stehen.

Mehr Informationen unter: https://www.projekt-spielberg.com/de/formel-1

MEIN V%RTEIL: Wir verlosen 17x2 Wochenendtickets für die Formel 1 - Großer Preis von Österreich! Wann: 29.6. - 1.7.2018 Wo: Spielberg, Red Bull Ring Teilnahmeschluss: 19. Juni 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.