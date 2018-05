Spielen Sie mit und gewinnen Sie einen Platz bei der Kinderführung durch das Fahrerlager am Freitag während der Formel 1! Teilnahmeschluss: 19. Juni 2018

Mitspielen und gewinnen! © GEPA pictures/ Felix Roittner

Das „Motorsport-Festival zum Anfassen“ macht seinem Namen in diesem Jahr mit Legends Parade, Ö3 Konzerten, Public Pit Lane Walk, „Styrian Green Carpet“, Autogramm-Sessions und Fan-Aktionen wie dem Porsche Race Taxi alle Ehre. Fans können sich das komplette Wochenende des „Formula 1 Großer Preis von Österreich 2018“ unter www.projekt-spielberg.com/f1tickets bereits ab 95 Euro sichern! Kinder bis 14 Jahre kommen in Begleitung eines Erwachsenen mit gültigem F1-Ticket kostenlos an die Rennstrecke!

Weitere Infos unter: https://www.projekt-spielberg.com/de/formel-1

MEIN V%RTEIL: Wir verlosen 6 Plätze für die exklusive Kinderführung bei der Formel 1! Wann: Freitag, 29. Juni 2018 Teilnahmeschluss: 19. Juni 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.