Gewinnen Sie zwei von 48 Karten für eine Führung durch die "Henri Matisse" Ausstellung in Gmünd! Teilnahmeschluss: 24. Juli 2018.

Der Schwertschlucker - Lithografie von Henri Matisse ©

Das druckgrafische Meisterwerk des französischen Künstlers Henri Matisse ist erstmals in Kärnten zu sehen. In der Stadtturmgalerie in Gmünd spöannt sich der Bogen von den ausdrucksstarken Akt- und Portraitdarstellungen aus vier Schaffensjahrzehnten bis zu seinem farbstarken Spätwerk, jenen Lithografien, die als Quintessenz seines künstlerischen Schaffens gelten.

MEIN V%RTEIL: 24x2 Karten für eine Führung durch die "Henri Matisse" Ausstellung gewinnen! Wann: 4. August 2018, 10 oder 11 Uhr

Wo: Stadtturmgalerie in Gmünd Teilnahmeschluss: 24. Juli 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.