Gewinnen Sie 50x2 Tagestickets für das Body Painting Festival in Klagenfurt inkl. Konzert und Autogrammstunde mit Culcha Candela! Teilnahmeschluss: 2. Juli 2018.

Erleben Sie Culcha Candela am Wordl Body Painting Festival in Klagenfurt!

Kunterbuntes Spektakel

Seit 21 Jahren ist das World Bodypainting Festival ein Fixpunkt des Festival-Sommers in Kärnten. Die vielen internationalen Künstler und Teilnehmer der Weltmeisterschaft verzaubern alljährlich Tausende Besucher mit ihren atemberaubenden Kunstwerken. Der Goethepark in Klagenfurt zwischen Stadttheater und Künstlerhaus bietet von 12. bis 14. Juli die Kulisse für das farbenprächtige Spektakel. Auf der Haupt- und kleineren Nebenbühnen geben sich Top Musiker, DJ’s und heimische Jungmusiker das Mikrofon in die Hand.

Karibik und Orient zu mixen, in einen Song zu packen und daraus einen Ohrwurm zu kreieren, schaffen die wenigsten. Nach 2010 und 2012 sind keine geringeren als Culcha Candela wieder am World Bodypainting Festival zu Gast.

MEIN V%RTEIL: Gewinnen Sie zwei von 100 Tagestickets für das World Bodypainting Festival für den 13. Juli inklusive abendlichem Konzertbesuch und Autogrammstunde mit Culcha Candela! Wann: 13. Juli 2018

Wo: World Body Painting Festival, Klagenfurt Teilnahmeschluss: 2. Juli 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.