Gewinnen Sie zwei von 100 Karten für "Culcha Candela" am 13. Juli beim Body Painting Festival in Klagenfurt! Teilnahmeschluss: 2. Juli 2018.

"Culcha Candela" am 13. Juli in Klagenfurt! ©

Karibik und Orient zu mixen, in einen Song zu packen und daraus einen Ohrwurm zu kreieren, schaffen die wenigsten! Nach 2010 und 2012 sind Culcha Candela wieder am World Bodypainting Festival zu Gast. Mit im Gepäck das aktuelle Album „Feel Erfolg“ mit gewohnt vielseitigem Mix aus Musikstilen und Sprachen! 15 Jahre Culcha Candela...und es fühlt sich wie ein neuer Anfang an! Nicht nur das WBF auch für Culcha Candela ist 2018 das Jahr nach dem großem Jubiläum. Die Jungs aus Berlin zeigen in Klagenfurt viel Neues, aber natürlich werden die Songs, bei denen alle mitsingen können, wie ihr Hit "HAMMA" nicht fehlen!

MEIN V%RTEIL: 50x2 Karten für "Culcha Candela" gewinnen! Wann: 13. Juli 2018

Wo: World Body Painting Festival, Klagenfurt Teilnahmeschluss: 2. Juli 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.