Ermäßigung für Vorteilsclub-Mitglieder: Platz- oder Parcoursreife beim Bogenschießen um 99 statt 150 Euro bei bei 20 Vereinen in Kärnten!

Platz- oder Parcoursreife ©

Erlangen Sie mit der Kleinen Zeitung Ihre Platzreife und treffen Sie auf den schönsten Bogensport-Anlagen im Land ins Schwarze.

Das Bogenschießen übt auf viele Menschen eine besondere Faszination aus: Ob Jennifer Lawrence in „Die Tribute von Panem“, Orlando Bloom alias Legolas in „Der Herr der Ringe“ oder natürlich Kevin Costner in „Robin Hood – König der Diebe“ – sie alle avancierten zu unseren Leinwand-Helden, die den Umgang mit Pfeil und Bogen perfekt beherrschten.

Zugegeben: Sie werden, nachdem Sie den Platzreifekurs im Bogenschießen absolviert haben, wahrscheinlich noch nicht die Treffsicherheit von Robin Hood haben. Aber Sie haben mit diesem immerhin die Möglichkeit und die Lizenz, sich auf den schönsten und besten Bogensport-Anlagen im ganzen Land zu beweisen und stets zu verbessern. Das Tolle daran ist: Dieser Sport kann von Jung und Alt ausgeübt werden und fördert die eigene mentale Stärke enorm. Auch bei Menschen mit Behinderung erfreut sich dieser Sport immer größerer Beliebtheit.





Mein V%rteil: Bogenschießenen - Platz- oder Parcoursreife vom 99 Statt 150 Euro

Ihr Platz- oder Parcoursreifekurs beinhaltet: Acht Übungsstunden, in denen Sie einen Einblick in den Schussablauf bekommen,

Unterweisung in Sicherheit und Etikette am Platz oder Parcours

Leih-Bögen sind währen der gesamten Kursdauer gratis.

Sie können mit der Platz- oder Parcoursreife selbstständig und eigenverantwortlich einen Bogenschieß-Parcours oder -Platz benützen. Die Parcoursreifeausbildung können Sie bei 20 Vereinen in ganz Kärnten absolvieren. Von Steinfeld über Villach, Klagenfurt, Pirkdorfersee

bis Wolfsberg. Anmeldung und weitere Infos zu den Kursen: direkt beim Kärntner Bogensportverband: Mühlgasse 77, 9020 Klagenfurt

Tel.: (0660) 24 00 488 oder

per E-Mail an: praesident@bogensport-kbsv.at

Freie Plätze nach Verfügbarkeit. Preis Erwachsene: 99 Euro (statt 150 Euro). Vorteilsclub Nummer bei der Anmeldung bekannt geben!

Pro Vorteilsclub-Haushalt für bis zu vier Personen.