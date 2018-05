Gewinnen Sie zwei von 100 Tageseintritten für den 10. Juni in die Therme Loipersdorf gewinnen! Teilnahmeschluss: 29. Mai 2018.

Entspannung und Regeneration in der Therme Loipersdorf

Die beste Therme zur Regeneration - 100 Tageseintritte in die Therme Loipersdorf am Tag nach dem Grazathlon zu gewinnen

Die Veranstalter des Grazathlons konnten gerade für den 9. Juni einen neuen Teilnehmerrekord vermelden. 4500 Starter werden den beinharten Hindernislauf in Angriff nehmen.

Für die Regeneration und die Entspannung am Tag danach empfiehlt sich ein Besuch des heuer neuen Grazathlon-Kooperationspartners, der Therme Loipersdorf. Die drei Thermenwelten – Thermenbad, Erlebnisbad und Schaffelbad – helfen mit, die Batterien wieder aufzuladen. Im Thermenbad etwa sind die Anstrengungen schnell vergessen. Das Thermalbecken erstreckt sich auch ins Freie, ein wunderbarer Ausblick inklusive. Das Erlebnisbad wiederum ist Lieblingsplatz aller, die das Leben spielerisch genießen und gerne in Bewegung sind. Die fünf Rutschen werden die Grazathleten noch einmal an den Tag zuvor erinnern. Diesmal allerdings nicht unter Wettkampfbedingungen. Und zur aktiven Erholung empfiehlt sich das „Laufparadies“ mit seinen vier unterschiedlichen Steckenlängen. Wer ruhebedürftig ist, begibt sich ins Schaffelbad (gegen Aufpreis).

MEIN V%RTEIL: Wir verlosen für den 10. Juni 2018 insgesamt 100 Tageseintritte in die Therme Loipersdorf!

Teilnahmeschluss: 29. Mai 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.