Konzerttickets zu gewinnen!

Gewinnen Sie Karten für:

Charles Aznavour am 23. Juni um 21.30 Uhr am Piazza Grande in Palmanova

Simple Minds am 10. Juli um 21.30 Uhr im Castello di Udine

Anastacia am 6. Juli um 21.30 Uhr im Parco San Valentino in Pordenone

Level 42 "Lee Fields & The Expressions, Watermelon Slim & Guests" am 7. Juli um 18 Uhr im Parco San Valentino in Pordenone

Iron Maiden am 17. Juli um 21 Uhr am Piazza Unità d'Italia in Triest

Steven Tyler am 18. Juli um 21.30 Uhr am Piazza Unità d'Italia in Triest

Kasabian am 18. Juli um 21.30 Uhr in der Arena Alpe Adria in Lignano

David Byrne am 21. Juli um 21.30 Uhr am Piazza Unità d'Italia in Triest

Gogol Bordello am 22. Juli um 21.30 Uhr beim Festival di Majano in Majano

Ben Harper am 11. August um 21 Uhr am Lago Superiore di Fusine in Tarvis

Teilnahmeschluss: jeweils 10 Tage vor dem Konzert