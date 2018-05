Facebook

Spielen Sie mir und machen Sie es sich einige Tage in einem unserer "2für1"-Partnerhotels so richtig gemütlich! ©

30x einen Tapetenwechsel gewinnen!

Wer hart arbeitet, der hat sich auch einen Urlaub verdient. Für 30 Vorteilsclub-Mitglieder und deren Begleitung verlosen wir Kurzurlaube in sechs unserer Partnerhotels.

Kleine-Zeitung-Vorteilsclub-Mitglieder fahren ja immer ganz besonders günstig auf Urlaub – nämlich zum „2für1“-Preis. Das bedeutet: zwei Personen urlauben, nur für eine Person muss man bezahlen. Ob Wellness-, Bade-, Genuss-, Wander- oder Skiurlaub: Mehr als 70 „2für1“-Hotelangebote können wir Ihnen so gemeinsam mit unseren Partnern Jahr für Jahr anbieten. Und noch einen Vorteil haben diese Partnerschaften. Im Bonus-Magazin kommen – so wie heute – immer wieder einmal Kurzurlaube zur Verlosung. Einige Tage Entspannung, ob in Slowenien, in Kärnten oder in der Steiermark, würden ja schließlich niemandem schaden...

Also, spielen Sie mit! Wir verlosen insgesamt 30 Aufenthalte: im einzigartigen Ballonhotel Thaller in Kaindorf, inmitten des oststeirischen Apfellandes; im Bergdorf Riesner in Irdning- Donnersbachtal, wo Sie in den komfortablen Chalets die Zeit genießen; im Hotel Das Stockbett am Katschberg, von dem aus Sie die schönsten Wanderrouten gleich vor dem Hotel in Angriff nehmen können; im Hotel Izvir in Slowenien, das wegen seiner natürlichen Mineralwasserquelle bekannt ist; im Panoramadorf Saualpe, wo Aktivurlauber garantiert auf ihre Rechnung kommen sowie im Seehotel Hoffmann, in einer der schönsten Buchten des Ossiacher Sees.

Tipp: Falls Sie sich nicht auf Ihr Glück verlassen möchten, finden Sie auf www.reise.kleinezeitung.at immer alle unsere aktuellen „2für1“-Urlaubsangebote.

MEIN V%RTEIL: Gewinnen Sie einen von 30 Kurzurlauben für zwei Personen in einem unserer Partnerhotels! Teilnahmeschluss: 10. Juni 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.