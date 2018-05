Facebook

Karten gewinnen! © Alexander_Rauch_Studio_Brighten

Haben Sie heute schon aus dem Fenster gesehen um zu sehen wie das Wetter ist? Oder haben Sie in ihre Wetter-App geklickt? Mit Sicherheit haben Sie heute schon gedacht: Wie wird das Wetter? Der Rundgang „Rund ums Wetter“ am 27.05. entführt die Teilnehmer im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing in die Welt des Wetters mit all seinen Facetten und gibt einen Überblick über den diesjährigen Themenschwerpunkt „Sonne, Blitz und Donnerschlag“. Hier erfahren die Teilnehmer interessantes über das Leben von anno dazumal und im Speziellen erhalten sie einen Überblick über den Umgang der bäuerlichen Welt von einst mit den Wetter- und Witterungserscheinungen. Es wird der Bogen vom Aberglauben, den Bauernregeln, über verschiedenste historische Messgeräte und Wetterpflanzen bis zum steirischen Mandlkalender gespannt.

MEIN V%RTEIL: Wir verlosen 5x2 Karten für den Rundgang „Rund ums Wetter“ im Freilichtmuseum Stübing! Wann: 27.05.2018 Wo: Freilichtmuseum Stübing Teilnahmeschluss: 22. Mai 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.