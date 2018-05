Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitspielen und VIP-Paket gewinnen! © Puntigamer

Hebt ab für den WAC!

Die Kleine Zeitung hat gemeinsam mit der Antenne und Puntigamer die Aktion „Hebt ab für den WAC“ ins Leben gerufen. Im Rahmen dieser Aktion können Vorsteilclubmitglieder bei insgesamt 8 Heimspielen in der Saison 2017/2018 ein VIP Paket gewinnen. Aktuell verlosen wir dieses VIP Paket für das WAC Heimspiel gegen SK Rapid Wien am 27.05.2018 mit Beginn um 17:30 Uhr in der Lavanttal Arena!

Das VIP Paket beinhaltet: 2 VIP Karten für das Spiel, ein Foto gemeinsam mi einem WAC Spieler, 1 Fansackerl und 1 Fahrt mit dem Puntigamer Ballon!

Sollte es das Wetter nicht zulassen und die Ballonfahrt findet am gleichen Tag nicht stattfinden – bekommen Sie vor Ort eine Gutschein ausgehändigt!

MEIN V%RTEIL: Wir verlosen ein VIP-Paket im Rahmen der Aktion „Hebt ab für den WAC“! Das VIP Paket beinhaltet: 2 VIP Karten für das Spiel, ein Foto gemeinsam mi einem WAC Spieler, 1 Fansackerl und 1 Fahrt mit dem Puntigamer Ballon! Teilnahmeschluss: 23. Mai 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.