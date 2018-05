Verlost werden 50x2 Wochenendtickets für das ADAC GT Masters in Spielberg! Teilnahmeschluss: 1. Juni 2018

Mitspielen und gewinnen! © Philip Platzer

Die Liga der Supersportwagen ist zurück! Rennaction im Doppelpack wird bei zwei Rennen auf dem 4,3 Kilometer langen Kurs am Samstag, 10. Juni, und am Sonntag, 11. Juni geboten. Die Fans erwartet hochkarätiger Motorsport mit spannenden Fahrerwechseln, harten Zweikämpfen und einem großen Starterfeld. Die Piloten-Duos nehmen in Boliden der Extraklasse Platz: Audi R8 LMS, BMW M6 GT3, Corvette C7 GT3-R, Mercedes-AMG GT3, Nissan GT-R und natürlich Porsche – 2017 mit dem 911er GT3 R. Mit dem Lokalmatador, dem Grasser Racing Team aus Knittelfeld, kämpfen auch zwei Lamborghini Huracan GT3 bei den Heimrennen um den Sieg.

Informationen unter: https://www.projekt-spielberg.com

MEIN V%RTEIL: Wir verlosen 50x2 Wochenendtickets für das ADAC GT Masters in Spielberg! Wann: 10. und 11.06.2018 Wo: Spielberg Teilnahmeschluss: 1. Juni 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.