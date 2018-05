Facebook

Ein Top-Speaker als Referent: Manfred Winterheller © Winterheller

Am 20. Oktober findet in der Stadthalle Graz der „Tag der Inspiration“ mit

Manfred Winterheller, Christoph Strasser und Opus live statt. Erstmals werden also motivierende Vorträge mit einem mitreißenden Live-Act kombiniert. Dadurch kann der Tag noch intensiver erlebt werden und die Besucher können länger davon profitieren.

Was der High-Performance-Coach und charismatische Redner Manfred Winterheller in seinem Vortrag vermittelt, ist eine einzigartige Kraftquelle

für Organisationen, Familien und Einzelkämpfer. Ein Tag, an dem vieles in Fluss gebracht werden wird. Ebenso inspirierend wird der Vortrag des steirischen Extremradfahrers Christoph Strasser. Seine Einsatzfreude,

die er im Training an den Tag legt, springt auch als Redner auf die Zuhörer über, die dann eigene Ziele mit viel mehr Ausdauer verfolgen.

Dazwischen wartet eine stimmungsgeladene Bühnenshow mit Opus, Sänger Herwig Rüdisser erzählt danach im Interview inspirierende Anekdoten aus seinem Leben.

Impulstag "Motivation und Erfolg" Vorteilsclub-Mitglieder bekommen eine Ermäßigung für das „Get stronger-Ticket“

am „Tag der Inspiration" in der Stadthalle Graz. Termin: 20. Oktober 2018, Einlass 8.45 Uhr.

Ort: Grazer Messe, Stadthalle

Hauptvortragende: Dr. Manfred Winterheller und Christoph Strasser.

Live-Act: Band "Opus"

Kartenpreis: Vorteilsclub-Mitglieder bezahlen 79 Euro statt 119 Euro. Weitere Infos und Anmeldungen auf: www.tag-der-inspiration.at

Geben Sie bitte beim Ticketshop Ihre Vorteilsclub-Nummer ein.

Schnell zugreifen, nur begrenztes Kartenkontingent vorhanden!

Aktion nur gültig für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung. Pro Vorteilsclub-Haushalt sind maximal zwei Karten erhältlich!