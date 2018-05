Facebook

Das Kleine Zeitung Frühstück zum 2für1-Preis: Alles, was Sie für einen gelungenen Start in den Tag brauchen! © Marija Kanizaj

Zu zweit zum halben Preis frühstücken

Auch heuer können wir Ihnen wieder das Kleine Zeitung Frühstück zum 2für1-Preis anbieten. Am 23. April 2018 klebt auf der Zeitung eine Gutscheinkarte mit zwei Abschnitten, mit denen Sie in zahlreichen Kaffeehäusern und Bäckereien im ganzen Land zwei Frühstücke statt um 16 um nur 8 Euro erhalten. Suchen Sie sich einfach aus der Liste (nachstehend) Ihr Wunschcafé aus, tragen Sie Ihre Vorteilsclub-Nummer in den Gutschein ein und laden Sie jemanden auf ein opulentes Frühstück ein. Für einen tollen Start in den Morgen werden Sie mit Kaffee oder Tee, Gebäck, Butter und Marmelade, Schinken, Käse, einem Ei und mit Orangensaft verwöhnt. Auf das zweite Frühstück lädt Sie das Kaffeehaus Ihrer Wahl ein. Wir wünschen Ihnen schöne Morgenstunden!

Mein Vorteil: 2für1 Kleine Zeitung Frühstück Vorteilsclub-Mitglieder erhalten von 23. April bis 3. Juni 2018 mit der Gutscheinkarte welche am 23. April auf Ihrer Kleinen Zeitung klebt, das zweite frühstück vom Partnercafé kostenlos. Sie bezahlen nur 8 statt 16 Euro. Das Kleine Zeitung Frühstück besteht aus:

1 Tasse Kaffee oder Tee

1 Glas Orangensaft

2 Stück Gebäck

1 Portion Butter

1 Portion Marmelade

1 Portion Schinken (2 Scheiben)

1 Ei Die Liste der teilnehmenden Partner finden Sie nachstehend.