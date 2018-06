Facebook

Die K&K Philharmoniker und das Österreichische K&K Ballett. © DaCapo/J. Kendlinger

K&K Philharmoniker und K&K Ballett gastieren am 28. Dezember 2018 im Stefaniensaal!

Sie ist ein Garant für frisches Lebensgefühl, Vitalität und Sinneslust – die »Wiener Johann Strauß Konzert-Gala« mit den K&K Philharmonikern und dem Österreichischen K&K Ballett. Seit 1996 zog Matthias Georg Kendlingers Exportschlager »Made in Austria« mehr als 1 Million Liebhaber in 19 europäischen Ländern in seinen Bann – ein musikalischer Jungbrunnen, an dem selbst Könige und Kaiser ihre wahre Freude hätten – Kultstatus inbegriffen!

Mein V%rteil: Vorteilsclub Mitglieder erhalten eine 30 % Kartenermäßigung für die Johann Strauß Konzert-Gala am 28. Dezember im Congress Graz. Aktion nur gültig für Vorteilsclub-Mitglieder. Preis zuzüglich Gebühren. Karten ausschließlich erhältlich in den Kleine-Zeitung-Büros. Pro Vorteilsclub-Mitglied max. 2 ermäßigte Karten. Tickets sichern unter: 0316 871 871 11