Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kinderzeitungs-Abo um 2 Euro ermäßigt ©

Die Kleine Kinderzeitung richtet sich an junge Leserinnen zwischen 6 und 12 Jahren und erscheint wöchentlich, samstags, in der Steiermark, in Kärnten und Wien.

Sie beinhaltet neben einer aktuellen Berichterstattung (EU, Kinder- und Menschenrechte, Datenschutz im Internet, etc.), Wissensseiten, Tier- und Sportthemen, Lesegeschichten, Ratekrimis, Rätselseiten, Buch- und Freizeittipps, Witze und einen Fragebogen.

Vorteilsclubmitglieder der Kleinen Zeitung können die Kleine Kinderzeitung um € 5,90 pro Monat, statt um €7,90 pro Monat, bestellen.