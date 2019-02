Facebook

Thermenbonus 2019 ©

Der neue Bonus für alle Thermenfans

Der bewährte und von vielen, vielen Vorteilsclub-Mitgliedern der Kleinen Zeitung so geschätzte Thermenpass hat einen Nachfolger – einen, der um nichts weniger attraktiv ist. Der neue Thermenbonus, ein Gutscheinheft, das Sie um einmalig 9,90 Euro in allen Kleine-Zeitung-Büros und im Shop der Kleinen Zeitung erhalten, bringt Ihnen nämlich erholsame Tage in acht Thermen in der Steiermark und Kärnten, in denen Sie den Tageseintritt für Erwachsene inklusive Sauna jeweils um 10 Euro ermäßigt bekommen.

Ein weiteres besonderes „Zuckerl“, das der Thermenbonus noch beinhaltet: Sie erhalten – als kleines Dankeschön für Sie als treuen Leser – mit dem Thermenbonus einen Gutschein für den Kleine Zeitung Shop im Wert von 10 Euro, den Sie beim nächsten Einkauf auf shop.kleinezeitung.at einlösen können.