Weiz feiert Brauchtum

Wenn Sie ein Anhänger der steirischen Tracht sind, gutes Essen und ausgezeichnete Weine lieben und gute Unterhaltung schätzen, sind Sie beim Weizer Mulbratlfest goldrichtig! Es ist DAS kulinarische Brauchtumsfest der Oststeiermark. Zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller bieten das Beste aus der heimischen Produktpalette: schmackhaftes Mulbratl (mürbes Karree), köstliche Weine und Säfte sowie edle Schnäpse. Clubmitglieder erhalten von 15 bis 17 Uhr ein Stück Mulbratl gratis - solange der Vorrat reicht!





Kostenlos

Club-Mitglieder erhalten beim Mulbratlfest in Weiz am 26. August von 15 bis 17 Uhr bzw. so lange der Vorrat reicht, ein Stück Mulbratl gratis.

