Acht Jahre offene Klassik in Leibnitz

Music for a while – so heißt das Programm des Eröffnungskonzertes der Seggauer Schlossmatineen Saison 2023/24, das niemand geringerer bestreitet als der weltweit gefeierte Countertenor Alois Mühlbacher. „Music for a while“ gilt aber auch als Motto für alle Konzerte der Seggauer Schlossmatineen. Denn auch, wenn das Programm immer wieder unterschiedlich ist, eines haben alle Konzerte gemeinsam: Ihnen unvergessliche Momente zu bescheren. Erleben Sie die betörenden Stimmen von Alois Mühlbacher oder Belinda Loukota (die Sopranistin wird von drei Bläsern der Wiener Symphoniker begleitet); eine Reise durch die Zeit mit dem Salomon Trio oder das „Betreten des Paradieses“ mit der Austrian Baroque Company unter der Leitung des Flötenkünstlers Michael Oman. Oder tauchen Sie ein, begleitet von Klängen der Nyckelharpa oder der Rahmentrommel ins Mittelmeer.



Weitere Infos: schlossmatineen.at

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten eine 30%-Ermäßigung das Matinee-Abo

2023/24 oder auf Konzerttickets der „Seggauer Schlossmatineen“. Achtung: Limitiertes Kartenkontingent! Pro Club-Mitglied können maximal zwei ermäßigte Karten gekauft werden.

Programm:

Karten erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter Tel. (0316) 871 871 11 oder online bestellen (zzgl. Gebühren).

Sonntag, 17. September 2023, 11 Uhr

Alois Mühlbacher + Ensemble Sonare

„Music for a while“



Sonntag, 12. November 2023, 11 Uhr

Salomon Trio „Von der Wiener Klassik ins 20. Jahrhundert“



Sonntag, 28 Jänner 2024, 11 Uhr

Symphonic Brass Trio Plus „Symphoniker mit Gesang“

Sonntag, 14. April 2024, 11 Uhr

Austrian Baroque Company „Flutes’ Paradise“



Sonntag, 23. Juni 2024, 11 Uhr

Mare Nostrum

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.