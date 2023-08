Wenn Reben festlich bewegen

Beim „Eruptionsfest“ am Weingut Hutter am 19. August ab 13 Uhr in Feldbach erwarten Sie neben feinsten Weinen von der Klassik bis zur großen Lage auch Top Kulinarik: haubengekrönte Küche von „Geschwister Rauch“, edler Vulkano-Schinken und Arzberger Stollenkäse, steirischer Kaffeegenuss der Kaffeerösterei „Deodato“, Süßes vom Zuckerbäcker „Einfach Fitz“ und von "Beerenkräfte-Gin" werden die Gäste verwöhnen. Für stimmungsvolle Musik sorgen „Picksiaßn Bixn“ und „Dr. Jekyll & The Hyde Company“.





Ermäßigung

Club-Mitglieder zahlen mit Gutschein - diesen finden Sie am 5. August auf Ihrer Kleinen Zeitung oder nachstehend zum Selbstausdruck - für das Eruptionsfest nur 15 statt 30 Euro Eintritt für zwei Personen inkl. Begrüßungsgetränk.

Eruptionsfest

Wann: 19. August 2023 ab 13 Uhr

Wo: Weingut Hutter, Reiting 2, 8330 Feldbach

Pro Club-Mitglied ist nur ein Gutschein am Eruptionsfest an der Tageskasse einlösbar.

Nicht gültig im Vorverkauf.

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.

