Der steirische und der österreichische Skisport trauern um Dieter Posch. Der Steirer verstarb Anfang Oktober nach langem, schwerem Leiden. Die Verabschiedung findet am Samstag in Teufenbach-Katsch im engsten Kreis statt. Posch, der zwischen 1978 und 2011 für den ÖSV tätig war, hatte 2013, zwei Jahre nach dem Antritt des Ruhestandes, auch das "Goldene Ehrenzeichen" des Verbandes erhalten.

Im ÖSV war Posch lange Zeit für das Rennsportbüro zuständig, zuletzt für die Abteilung Leistungssport. Zudem betreute er etliche Referate und war auch international für den österreichischen Skisport in vielen Funktionen tätig. Auch im Aufbau und in der Entwicklung neuer Disziplinen und Formate war er zeit seines Lebens mit vollem Herzblut tätig, so war ihm etwa die Sparte "Snowboard" stets ein Anliegen. In dieser war Posch, der Mitglied des WSV Oberwölz war, auch maßgeblich an den beiden erfolgreichen Weltmeisterschaften am Kreischberg (2003 und 2015) involviert. Bei der Alpinen Ski-WM 2013 in Schladming war er verantwortlich für die Akkreditierung.

2013 erhielt Posch das "Goldene Ehrenzeichen" des Verbandes © (c) GEPA pictures/Philipp Brem

Im Ruhestand bekleidete Posch noch den Vorsitz im Europacup-Komitee und war bis zuletzt Mitglied im FIS-Grasski-Komitee.