Wenn die besten Rider der Welt am Red Bull Ring Gas geben, dann ist Spannung vorprogrammiert. Zusätzlich wird den Fans 2023 mit einem Sprintrennen am Samstag noch mehr Racing auf der Strecke geboten. Abseits der Rennaction erwartet alle Ticketholder ein spektakuläres Rahmenprogramm mit zahlreichen Side-Events und eine ausgelassene Stimmung in der MotoGP Bike City.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Gewinnspiel

Unter allen Kleine Zeitung-Club-Mitgliedern werden 30 x 2 Wochenendtickets für die MotoGP von 18. bis 20. August am Red Bull Ring verlost!

Teilnahmeschluss: 10. August 2023