Zeit für Frauen in der Führung!

Der Kongress „Frauen in der Führung“ am 6. Oktober in Velden liefert wertvolle Inputs für Ihre Karriere.

Führung liegt Frauen im Blut: Zu dieser Erkenntnis ist Gabriele Stenitzer, Supervisorin, Coachin und Trainerin, im Laufe ihrer 30-jährigen Karriere als Führungskraft gekommen. Die Tatsache, dass dennoch vielfach Männer in Führungspositionen zu finden sind, motivierte Sie, einen Kongress für Frauen in der Führung inklusive tollem Rahmenprogramm am 6. Oktober im Casineum in Velden zu organisieren. Die bekannte Management-Trainerin Sabine Asgodom, der Autor und Speaker Klaus Schirmer sowie die Autorin, Trainerin und Speakerin Cornelia Topf werden mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen wirksame Inputs vermitteln.

Detailinfos unter:

www.gabrielestenitzer.at

Wenn auch Sie dabei sein wollen,

um den Zeitgeist moderner Führung kennenzulernen

um Ihr Führungs-ICH zu stärken

um die eigene Performance zu optimieren

um ein Mindset zu entwickeln, mit dem man Karriere machen

kann

kann um Tipps für Ihre berufliches Weiterkommen zu bekommen.

Gewinnspiel

Wir verlosen 10x2 Kongresstickets für den 6. Oktober in Velden.

Teilnahmeschluss: 27. September 2023

Die Gewinner werden am 28. September per Mail verständigt.