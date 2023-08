Steirische Stifts- und Schlosskonzerte

Auch in der 30. Konzertsaison bieten die Steirischen Stifts- und Schlosskonzerte ein breites Programm von Barock über Klassik bis hin zu Cross Over und Klezmer. Schloss Spielfeld, erstmals das noch in Renovierung befindliche Schloss Ehrnau, Schloss Alt-Kainach, Propstei Aflenz, Pfarrkirche St. Stefan im Rosental und das Schloss Stainz sind die Konzertorte der Jubiläumssaison, die auch wieder mit Spezialführungen für das Publikum geöffnet werden. Erstmals haben die Steirischen Stifts- und Schlosskonzerte einen „Artist in Residence“: Christoph Stradner, Solocellist der Wiener Symphoniker – er hat das Programm des kommenden Jahres entscheidend mitgeprägt und ist selbst in vier Konzerten vertreten.

6. Mai 2023, Schloss Spielfeld

19.30 Uhr Konzert „METAMORPHOSE“

Joh. Seb. Bach Cellosuiten No 2,3,4

Christoph Stradner (Cello)

& Erwin Draxler (Lesung)

27. August 2023, Schloss Ehrnau

17.00 Uhr Konzert „SUMMERTIME 23“

Cross Over von Vivaldi bis Queen

Freddy Staudigl (Trompete) & Solisten des ENS

9. September 2023, Schloss Alt-Kainach

19.30 Uhr Konzert „LEBEN, TOD UND EWIGKEIT“

Joh. Seb. Bach Cellosuiten No 1,5,6

Christoph Stradner (Cello)

& Fridolin Meinl (Rezitation und Moderation)

10. September 2023, Propstei Aflenz

11.00 Uhr Konzert „SCHRAMMELCELLO“

Musik von Mozart bis Schrammel

Christoph Stradner (Cello), Michael Vogt (Cello), Peter Havlicek (Kontragitarre)

24. September 2023, Pfarrkirche St. Stefan

17.00 Uhr Konzert „TSCHAIKOWSKY MEETS SCHUBERT”

Werke von Schubert, Tschaikowsky, Holik u.a.

Christoph Stradner (Cello)

Ensemble Neue Streicher

13. Oktober 2023, Schloss Stainz / Refektorium

19.30 Uhr Konzert „MESCHUGGE 2.0“

Klezmer Connection Trio

Georg Winkler (Klarinetten), Hubert Kellerer (Akkordeon), Peter Aradi (Kontrabass)

