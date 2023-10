Weihnachtskonzerte: Christmas Gospel

Schwarze Musik und packende Gospel – Messen wie sie

sonst nur in den USA gefeiert werden: Dieses einzigartige Feeling von Harlem, St. Louis und Jersey wird auch Sie in seinen Bann ziehen.

In vorweihnachtlicher Stimmung hören Sie die berühmtesten Songs aus dem Repertoire von „The Christmas Gospel“. Die ausgewählten Stimmen der Sängerinnen und Sänger des Ensembles präsentieren natürlich auch Klassiker wie „Oh Happy Day“, „Amazing Grace“ und „When The Saint“ - und das in unerreichbarer Intensität, die das Publikum mitreißen wird.

Erleben Sie dieses fantastische

Ensemble in zwei Vorstellungen und lassen Sie sich vom Spirit of Gospel begeistern.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten eine 2für1 Ermäßigung für Weihnachtskonzerte des Ensemble "The Christmas" Gospel

Wann:

26.11. in der Basilika des Stift Reins bei Graz | Beginn 19.00 Uhr

21.12. in der Kirche Leoben-Dona-Witz | Beginn 19.00 Uhr

Tickets über oeticket.com oder Tel. (0316) 871 871 11