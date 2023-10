"Wendezeiten" im Museum für Geschichte

Gesellschaft gibt es nur im Modus der Transformation. Eben dafür interessiert sich die Ausstellung „Wendezeiten“ mit Blick auf die Steiermark und die letzten knapp 1000 Jahre: Wer wird in welcher Zeit als Teil der Gesellschaft angesehen und wer aus welchem Grund nicht? Warum verändern sich Gesellschaften, warum kippen Systeme? Was sind die Beschleunigungsfaktoren sozialen Wandels, was die Treiber von Transformation? Wie lange dauern solche Prozesse? Wer sind die Akteur*innen, wer die Verlierer*innen und wer Gewinner*innen?

Wie wird Wandel verhandelt/erstritten/verordnet, blickt man in die Bereiche Regulierung, Produktion und Reproduktion?

Ermäßigung

Club-Mitglieder besuchen das Museum für Geschichte kostenlos

Wann: Noch bis 7. Jänner 2024, jeweils Di-So, Feiertag, 10.00 - 18.00 Uhr

Wo: Museum für Geschichte, Sackstraße 16, 8010 Graz

Freier Eintritt gegen Vorlage der Vorteilscard.