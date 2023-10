Spiel, Spaß, Eishockey!

Im November nimmt die Eishockey-Saison so richtig Fahrt auf und Fans kommen auf ihre Kosten. Am 05. November spielen die Graz99ers gegen HCB Südtirol Alperia. Und dieses Spiel wird ein Familien-Spektakel. Es findet an diesem Tag nämlich der Family Day der Graz99ers statt. Besucher:innen dürfen sich auf tolle und spaßige Aktionen mit und für Kids freuen.

Gewinnspiel

Wir verlosen 50 Tickets für den Graz99ers Family Day am 5. November 2023 in Graz!

Teilnahmeschluss: 29. Oktober 2023