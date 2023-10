KLANGLICHT 2023 – Das Kunstfestival der BÜHNEN GRAZ

Siehe da, höre da: Mensch, Natur und Kunst. Gleichermaßen hinterlassen sie ihre Spuren bei Klanglicht 2023, wenn es von 25. bis 27. Oktober wieder heißt: Licht aus, Klanglicht an. Immersive Licht- und Klangarchitekturen erobern wieder die Straßen und Plätze in der Grazer Innenstadt und des Schlossbergs und widmen sich in der diesjährigen Festivalausgabe den Fragen nach Realität und Wahrnehmung, nach Bestand und Vergänglichkeit der künstlerischen Spurensuche.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten Tickets für KLANGLICHT 2023 um 10€ statt 15€ ermäßigt.

Wann: 25. Oktober - 27. Oktober 2023

Wo: verschiedene Standorte in der Grazer Innenstadt

Karten erhältlich im Ticketzentrum der Bühnen Graz gegen Vorlage der Vorteilscard.