steirischer herbst ’23: herbstkabarett am 14.10 und 15.10.

Zum zweiten Mal in Folge setzt der steirische herbst auf das Kabarett und seine Fähigkeit zu bissiger, mutiger Gesellschaftskritik. Eine Mischung aus Burleske, Chansons, Stand-up und makabrer Poesie.

Mikołaj Sobczak, Lutzi Puppe Wutzi (2023)

Welchen Ratschlag hält die Vergangenheit für die Gegenwart bereit? Mikołaj Sobczak antwortet in seiner neuen Performance für das herbstkabarett auf diese Frage, indem er das 19. Jahrhundert in Form einer lebensgroßen Puppe auferstehen lässt. Sie stellt eine der schillerndsten Persönlichkeiten dieser Zeit dar: Erzherzog Ludwig Viktor von Österreich, auch bekannt als Luzi Wuzi. Es war ein offenes Geheimnis, dass dieser die Gesellschaft von Männern bevorzugte. Manchmal trat er in der Öffentlichkeit in Frauenkleidern auf. Sobczak spricht mit der Puppe über Klassenkämpfe und LGBT-Rechte damals und heute – eine Zeit, in der das repressive Klima vergangener Tage zurückkehrt.

Selin Davasse, At Your Service (2023)

Warum ist ihr Glas leer, aber ihr Terminkalender voll? Selin Davasses intime Performance für das herbstkabarett stellt die Machtverhältnisse in der Kunstwelt auf den Kopf. In einer Reihe von Trinksprüchen erkundet sie die schwankende Spannung zwischen Gast und Gastgeberin. Gläser klirren im Namen der Kritik und Fremde kommen zusammen, um auf die Fairness anzustoßen, wobei sie von der Gastgeberin und ihrem weindunklen Humor als Geisel genommen werden.

14.10.2023, 21:00

15.10.2023, 19:00

Forum Stadtpark (Keller), Dauer: 45 Min, 18/14 Euro pro Abend

In englischer Sprache

Weitere Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Bei uns können Sie 2x2 Tickets für das herbstkabarett mit Mikołaj Sobczak und Selin Davasse zu gewinnen!

Teilnahmeschluss: 11. Oktober 2023