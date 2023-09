Mit dem steirischen herbst in die Ausstellungen von „Humans and Demons“

Der steirische herbst ’23 zeigt heuer vier Gruppenausstellungen, die an teils ungewöhnlichen Orten realisiert wurden. Diese sind um semifiktionale Figuren aufgebaut und mit der Geschichte von Graz verbunden. Es sind weder Held:innen noch Schurk:innen, sondern charismatische Figuren wie aus einem Schelmenroman. Die Künstler:innen setzen sich in vielen neu in Auftrag gegebenen Werken mit den Themen auseinander, die diese Figuren und ihre Geschichten aufwerfen. Dabei thematisieren sie nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Gegenwart der Stadt, wie etwa den Abriss der Grazer Vorklinik.

4 Ausstellungen:



Demon Radio - Hilmteichstraße 113



Villa Perpetuum Mobile - Forum Stadtpark



Church of Ruined Modernity - Minoritenkloster und Minoritenzentrum Graz



Submarine Frieda - Griesplatz 6

Öffnungszeiten: Di-So 11:00–19:00

Gewinnspiel

Kleine Zeitung Clubmitglieder können eine Führung durch 2 Ausstellungen gewinnen:

10x2 Tickets für eine Führung am 13.10.2023 um 16:00 Uhr

Treffpunkt: Forum Stadtpark und Führung durch Villa Perpetuum Mobile und Demon Radio inkl. Interaktive Demon Tour zum Hilmteich

Teilnahmeschluss: 9. Oktober 2023