Schon immer birgt die Jugend aus Sicht der Erwachsenen ein Geheimnis. Denn in jungen Menschen sind bereits jene Fähigkeiten angelegt, auf die es in der Welt von morgen ankommt. Bestsellerautor Andreas Salcher hat einige der begabtesten von ihnen beobachtet und in Tiefeninterviews befragt, um herauszufinden: Welche Fähigkeiten sind das? Was hilft auch uns, den ständigen Wandel für unser persönliches Wachstum zu nutzen? Die Antwort in Form von 21 Fähigkeiten, Einstellungen und Haltungen gibt Salcher, der Mitbegründer der „Sir Karl Popper Schule“ und kritischer Vordenker in Bildungsthemen ist, in seinem neuen Buch „Unsere neue beste Freundin, die Zukunft“.

