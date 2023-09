Kreativität erleben und gewinnen

Anlässlich der „Creative Night Graz“ am 6. Oktober verlost die „Creative Industries Styria“ zwei Exemplare einer Buchserie und zwei weitere Bücher: „How To“ ist eine Serie aus sechs Leitfäden für Unternehmer:innen zur Zusammenarbeit mit Designer:innen. „The Chairman“ ist als Begleitung zu einer Ausstellung von Architekt und Designer Martin Mostböck erschienen. Er entwirft Möbel, Häuser, Geschäftseinrichtungen, Interieurs und ist ein Grenzgänger zwischen den Disziplinen. In „Jacky, Concorde und Blaue Blase“ durchstreift Fotograf Peter Philipp Graz. Eine fotografische Zeitreise voll Erinnerungen und eine Hommage an die steirischen Landeshauptstadt. Bei der „Creative Night Graz“ selbst können Sie am 6. Oktober ab 16 Uhr einen Abend lang in eine Welt voller Kreativität eintauchen. Über 35 Agenturen und Studios der „UNESCO City of Design“ laden zu sich ein.

Gewinnspiel

Wir verlosen folgende Bücher der „Creative Industries Styria“:

2x „How to“-Serie, herausgegeben von „designaustria“ und der „Creative Industries Styria“

1x „The Chariman“von Martin Mostböck

1 x„Jacky, Concorde & Blaue Blase“ von Peter Philipp



Teilnahmeschluss: 2. Oktober 2023



„CreativeNight Graz“: Am 6. Oktober ab 16 Uhr in der „UNESCO City of Design“ in Graz. Es werden auch geführte Touren angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie online auf der Webseite unter: www.cis.at/creative-night.at