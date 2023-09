In ihrer erweiterten und überarbeiteten musikalischen Performance interveniert die Künstlerin, Autorin und Sängerin Madame Nielsen in David Bowies Leben und Tod. Auf einer Reise durch neun Songs verwandelt sie jedes von Bowies androgynen Alter Egos in ein neues, fragiles Madame-Wesen jenseits von Gender und Spezies, vom homo sacer zum Androiden zum posthumanen Insekt. Jeder Song wird zerlegt und in einer völlig neuen, zerbrechlichen, pulsierenden und tanzbaren Version wieder erschaffen – eine Show zwischen Hommage und Mord.

Wann: Samstag, 30.September | 19:00 Uhr

Wo: Orpheum | Orpheumgasse 8, 8020 Graz

