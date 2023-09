Das Hayden-Fest

Joseph Haydn L’anima del filosofo ossia Orfeo ed Euridice – Dramma per musica in 4 Akten, Hob. XXVIII:13

Joseph Haydns Schaffen auf dem Gebiet der Oper ist leider ziemlich in Vergessenheit geraten und wohl nur einem kleinen Kreis an Enthusiasten nach wie vor geläufig – zu Unrecht, wie Adam Fischer und der Grazer Musikverein finden! Daher gelangt im Rahmen des 1. Haydn-Fests in Graz am 21. September 2023 Haydns L’anima del filosofo ossia Orfeo ed Euridice zur Aufführung. Es gehörte quasi zum guten Ton (und zur guten Musik), sich dem Orpheus-Mythos auf kompositorischer Weise zu widmen. Kein Wunder, begann mit diesem Stoff ja auch die Geschichte der Oper generell. Bis dahin in Haydns Schaffen unerhörte „große, dramatische Klänge“ finden sich laut Adam Fischer in dieser „Choroper“. Neben dem Danish Chamber Orchestra beehrt auch der Arnold Schönberg Chor (Leitung: Erwin Ortner) den Stefaniensaal. Ana Amaria Labin (Euridice), Krystian Adam (Orfeo), Alicia Arno (Genio) und Beniamin Pop (Creonte / Plutone) gastieren als Gesangssolistinnen und -solisten bei dieser Opernaufführung, bei welcher Birgit Kajtna für die Szenische Einrichtung verantwortlich zeichnet. Ein Musikdrama ohne Happy End – aber gerade daher für Adam Fischer „einmalig unter den Orfeo-Opern“!

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf Tickets für das Hayden-Fest im Musikverein Graz am 21. September im Stefaniensaal.

Wann: Donnerstag, 21. September 2023

Wo: Stefaniensaal | Albrechtgasse 1, 8010 Graz

Beginn: ab 19:30

Tickets erhältlich über die Konzertkasse durch Vorlage der Club-Karte.