Nach nunmehr dreijähriger Reifung in Eichenfässern in den unterirdischen Stollen des steirischen Erzberg ist es demnächst soweit: Der erste Erzberg Alpine Premium Whisky kann verkostet werden. Und zwar am 29. September (17 Uhr) in der Bohrerschmiede direkt am steirischen Erzberg. Im Rahmen dieser Präsentation lüftet Masterblender Johann Steinecker auch so manche Geheimnisse über den Erzberg Whisky. Zum Beispiel, dass er aus steirischem Mais hergestellt wird, der gemaischt, vergoren und gebrannt wird. In unterschiedlichen Eichenfässern reift der Whisky mehrere Jahre lang in den Tiefen des steirischen Erzbergs – unter anderem auch in Portwein- und Sherryfässern. Diese sorgen dafür, dass er beim Blenden seinen ganz besonderen Geschmack erhält. Weiters dürfen die Besucher: innen auch an einer Fahrt mit dem Erzberg-Hauly (mit Verkostung) teilnehmen. In der Bohrerschmiede gibt es regionale Spezialitäten und Getränke sowie eine Whisky-Bar.

Gewinnspiel

Wir verlosen 15x2 Eintritte für die Erstpräsentation des Erzberg Whisky.

Wann: 29. September, 17 Uhr

Wo: Steirischer Erzberg

Programm:

Begrüßungsgetränk und Imbiss

Vortrag von Masterblender Johann Steinecker (Austrian Scotch & Whisky Association)

Fahrt mit dem Erzberg-Hauly inkl. Verkostung & Buffet

Übergabe der ersten Originalflaschen des Erzberg Whiskys an die Anteilsscheinbesitzer

Teilnahmeschluss: 17. September 2023