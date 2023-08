Am Fuße des Schöckls, in der Willersdorfer Straße in St. Radegund, liegt das Restaurant „Leaf“, das Adele Funder und Mark Kozissnik in den Räumlichkeiten des ehemaligen Wir:zhaus kürzlich neu eröffnet haben. Die beiden Junggastronomen verbindet eine große Leidenschaft für Kulinarik und gutes Essen, daher ist es selbstverständlich, dass nur qualitativ hochwertige Rohprodukte von regionalen Produzenten aus Sankt Radegund und dem umliegenden Schöcklland verwendet werden. Nur so ist es möglich, ehrliches, gutes Essen auf den Teller zu bringen. Die Küche weicht von der traditionellen Wirtshausküche ab – es wird ganz frei gekocht, manchmal auch mit kulinarischen Einflüssen aus anderen Ländern und man richtet sich außerdem nach der Natur - nichts wird verkocht, was gerade nicht Saison hat. Eine kleine Karte - ein Degustationsmenü - erlaubt ganz fokussiert jeden Handgriff so auszuführen, dass das finale Gericht nichts weiter als den reinen Genuss widerspiegelt.

Gewinnspiel

Wir verlosen ein Viergang-Menü für vier Personen inklusive Getränke im Restaurant „Leaf“ in St. Radegund.

Teilnahmeschluss: 10. September 2023