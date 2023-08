Mit dem 11. Social Business Night Run+Walk wird arbeit plus Steiermark - das Netzwerk der Sozialen Unternehmen in der Steiermark am 28. September 2023 wieder laufend ein soziales Zeichen setzen. Der Reinerlös der Nenngelder kommt der Initiative „Von Mensch zu Mensch“ von Altbürgermeister Alfred Stingl und der Kleinen Zeitung Aktion „Steirer helfen Steirern“ zugute. Mit dem Lauf soll die Arbeit der Gemeinnützigen Beschäftigungsbetriebe (GBP) und der Sozialökonomischen Betriebe (SÖB) mit Schwerpunkt Arbeitsmarktintegration in der Steiermark sichtbar gemacht werden. Laufen und Vernetzen – Jede/r ist willkommen

Um 19:30 Uhr fällt der Startschuss am Sportplatz des ASKÖ Center Graz Eggenberg. Gelaufen werden die 5 km in 8er- oder 3er-Teams oder alleine auf einem flachen Rundkurs um das Schloss Eggenberg. Auch Nordic Walking wird in 3er Teams sowie einzeln gewertet.

Eckdaten 11. Social Business Night Run 2023

Start: 28. September 2023 | 19:30 Uhr

ASKÖ Center Eggenberg | Schloßstraße 20, 8020 Graz

Strecke: 5 km Lauf oder Nordic Walking

Weitere Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Wir verlosen 4x Startplätze für 3er Teams (inkludiert ist das Startgeld, ein Gutschein für Verpflegung vor Ort, der Einlass in Halle und die Teilnahme an Verlosung)!

Teilnahmeschluss: 11. September 2023