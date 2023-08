„Correr o Fado“

Österreichpremiere der Kooperation des portugiesischen Choreografen Daniel Cardoso mit dem National Ballet of Kosovo

Auch im 32. Jahr der internationalen Bühnenwerkstatt & Tanztheaterfestivals liegt das Hauptaugenmerk von Intendantin Ursula Gigler-Gausterer auf der Erforschung vom Experimentellen im Tanz, der Interaktion und Konfrontation, auf Nature Moves und Urban Confrontation. Im Stück Correr o Fado widmet sich der international gefeierte Daniel Cardoso der repräsentativsten Form portugiesischer Kultur und choreographierte das National Ballet of Kosovo. In purer Schönheit und mit großer Sensibilität sprechen die zehn Tänzer:innen die Wahrnehmung aller Sinne an und dringen bei der Open-Air-Performance im Lesliehof tief in die Herzen des Publikums vor.

Wann: 27.08.2023 um 18 Uhr

Ort: Lesliehof Graz

Weitere Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Wir verlosen und allen teilnehmenden Kleine Zeitung Club Mitgliedern 5x2 Karten für die Österreichpremiere von „Correr o Fado“ in Graz!

Teilnahmeschluss: 21. August 2023