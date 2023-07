Am Londonder Strafgerichtshof - dem Old Bailey - wird am Freitag ein 30-jähriger Grazer vor Gericht aussagen müssen. Er ist wegen der mutmaßlichen Planung eines terroristischen Staatsaktes angeklagt. Der Grazer soll sieben Videos über die Sicherheitsvorkehrungen von den Büroräumlichkeiten des regimekritischen TV-Sender "Iran International" angefertigt haben. Das berichten die englische Daily Mail sowie der Kurier. Der Angeklagte ist demnach am 11. Februar von Wien nach London geflogen und habe sich zum Chiswick Business Park im Westen Londons begeben. Dort habe er sich mit einer Gesichtsmaske und einer Baseballmütze dem Gebäude genähert, in dem der TV-Sender drehte, und sein Telefon in einer Bewegung hochgehalten, die auf ein Fotografieren oder Filmen schließen lässt, wird Staatsanwalt Michael Haggar in der Daily Mail zitiert. Er wurde daraufhin festgenommen.