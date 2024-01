Am Montagabend gegen 20.30 Uhr bemerkte eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses am Gollweg in Graz, dass dort mehrere Kellerabteile aufgebrochen worden waren. Sie alarmierte die Polizei. Die Frau gab an, dass sie am 19. Jänner ihr Fahrrad in ihr Kellerabteil gestellt habe und dieses nun gestohlen worden sei. Insgesamt wurden drei Kellerabteile aufgebrochen und zwei Fahrräder gestohlen.

Eine weitere Anzeige durch Bewohner in der Straßganger Straße ergab, dass auch dort in vier Kellerabteile eingebrochen worden ist. Es wurde von bislang unbekannten Tätern diverses Werkzeug, eine Skiausrüstung, eine Kaffeemaschine und vier Pkw-Fußmatten gestohlen. Die Ermittlungen laufen.