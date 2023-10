24 Tage - 24 Mal Gutes tun

Sie möchten heuer zu Weihnachten ein Sozialprojekt unterstützen und damit Menschen in Not helfen? Mit dem Adventkalender der Caritas Steiermark in Kooperation mit der Caritas Wien wird das jetzt möglich - gemeinsam mit namhaften Unterstützer*innen wie Thomas Brezina, Gerda Rogers, Eva Rossmann, Yasmo und vielen mehr.

Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Fürsorge. Gerade in der Vorweihnachtszeit kann es leicht passieren, dass man in all dem Trubel vergisst, dass es viele Menschen gibt, denen es nicht so gut geht wie einem selbst.



Doch wie kann man helfen - und wie kann man sicher sein, dass die Hilfe auch den bedürftigen Menschen ankommt? Wir haben einen Vorschlag für Sie: Die Caritas legt auch heuer wieder einen Adventkalender auf, den Sie zum Preis von 24 Euro kaufen können.

Nähere Informationen zum Kalender

Ein Kalender, 24 soziale Projekte, 24 helfende Euro – das ist die Formel des „Advent der guten Taten“ der Caritas. Dieser besteht aus 24 Karten zum Ablösen – eine Karte steht für jeden Tag bis hin zum Heiligen Abend. Darauf vorgestellt wird ein soziales Projekt, entweder von der Caritas Steiermark oder der Caritas Wien. Denn: Mit den 24 Euro, die ein Kalender kostet, werden 24 soziale Projekte der Caritas (jeweils 12 aus der Steiermark und 12 aus Wien) unterstützt. Jedes Projekt bekommt pro verkauftem Kalender einen Euro.

Preis: 24 Euro

Erhältlich in allen steirischen Regionalbüros der Kleinen Zeitung

Der Verkaufserlös wird zur Gänze an die Caritas und dem jeweiligen Verwendungszweck übergeben.

Alle Infos: www.adventdergutentaten.at