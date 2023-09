In Bewegung

Das folk.art Festival feiert ab dem 1. Oktober eine verlängerte Jubiläumsausgabe in Graz. Die Vielfalt der Musik aus aller Welt wird wieder an unterschiedlichsten und durchaus außergewöhnlichen Spielorten dem Publikum näher gebracht. Das fünfjährige Bestehen

wird von 1. bis 22. Oktober 2023 gefeiert und ist ganz dem Motto „In Bewegung“ verschrieben.

Erleben Sie wieder großartige Konzerte, Workshops zum „Selber-Ausprobieren“ sowie Vorträge, um den Wissensdurst zu stillen. Beim Auftakt am 01. Oktober zum Beispiel kann man im Freilichtmuseum Stübing nicht nur Österreich durchqueren, sondern bei einem Konzertspaziergang der Musik von vier verschiedenen Musikensembles lauschen – und das akustisch, ganz nach dem Jahresmotto des Freilichtmuseums „Mit ohne Strom“.

16 Spielorte und zahlreiche Programmpunkte – das folk.art Festival wird wieder schön und bunt!

Weitere Informationen zum Programm finden Sie unter https://www.folkart.at/programm-2023/

Impressionen vom folk.art Festival 2022 © folk.art

Ermäßigung



Vorteilsclub-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf max. 2 Karten für das folk.art Festival in Graz.

Sie erhalten Ihre ermäßigten Karten online oder im Ticketzentrum bei der Oper und im Schauspielhaus.

Ticketzentrum Oper: Kaiser-Josef-Platz 10, 8010 Graz

Ticketzentrum Schauspielhaus: Hofgasse 11, 8010 Graz

Gewinnspiel

Wir verlosen 5 x 2 Tickets für das Edu Vico Septet.

Wann: 18. Oktober ab 19:30 Uhr

Wo: Dom im Berg

Um Gewinnen zu können schicken Sie bis 01. Oktober eine E-Mail mit dem Betreff "folk.art" an marketing@kleinezeitung.at. Teilnahmeschluss am 01.10.23 - die Gewinner werden am 02.10.23 per E-Mail verständigt.

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.