Es wird nicht ruhig im Ennstal. Nach den zahlreichen Unwettereinsätzen gestern mussten die Feuerwehren am Mittwochmorgen bereits erneut ausrücken. Seit 05:32 Uhr stehen alle 11 Feuerwehren des Abschnittes Schladming erneut im Großeinsatz. In einer Abfallsortieranlage im Gemeindegebiet von Oberhaus war ein Brand ausgebrochen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine der Sektionen bereits in Vollbrand, der Brand griff bereits auf die Dachkonstruktion über. Betroffen war die größte Halle, in der Sperrmüll gelagert war.

Brand unter Kontrolle

Durch das rasche Eingreifen konnte eine Brandausbreitung auf weitere Sektionen sowie das in unmittelbarer Nähe befindliche Biomasse-Heizwerk verhindert werden, der Brand war nach nicht einmal einer Stunde unter Kontrolle. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war ein Löschangriff nur unter schwerem Atemschutz möglich, daher war vorsorglich auch das Rote Kreuz mit 2 RTW im Einsatz, verletzt wurde niemand. Zum Löschwasserbezugsstellen wurden auch Zubringleitungen von der Enns gelegt, wo mit Tragkraftspritzen angesaugt wurde. Die Nachlöscharbeiten werden noch einige Stunden andauern.

Unermüdlicher Einsatz

Bereichsfeuerwehrkommandant OBR Reinhold Binder lobt die Einsatzkräfte: "Gerade erst eingerückt von den fordernden Unwettereinsätzen stehen Männer und Frauen erneut im Großeinsatz, um Schaden an Sachwerten und Umwelt zu verhindern".